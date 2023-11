Mattarella, missioni pace contro atrocità guerre e terrorismo

La "partecipazione nelle missioni internazionali per la pace" "in tante travagliate regioni del mondo" che "l'Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli", "è il segno dell'impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concreto della comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Ministro della Difesa, Guido Crosetto in occasione della Giornata del ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali.

Una ricorrenza che, osserva il capo dello Stato, cade "nel ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, ove, a causa di un vile attentato, morirono 19 italiani tra soldati, carabinieri e civili".

"Il sentimento del lutto - sottolinea - ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti nelle missioni che l'Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli, insieme all'espressione della solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite. "A quanti sono impegnati oggi nelle zone di crisi, mettendo a rischio la propria incolumità in nome dei nobili principi sanciti nella nostra Carta costituzionale - conclude -, va l'apprezzamento e la riconoscenza di tutti gli italiani".



