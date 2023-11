La vita che verrà slogan del congresso di Sinistra Italiana

"La vita che verrà" è lo slogan scelto per il terzo Congresso nazionale di Sinistra italiana che si svolgerà a Perugia da venerdì 24 a domenica 26 novembre, al centro congressi dell'Hotel Giò.

"Oggi - annunciano in una nota i promotori - sveliamo il manifesto e l'idea grafica del congresso, ideata e curata dall'artista torinese Francesco Lopomo.

Abbiamo in mente una cosa semplice: costruire un futuro migliore rispetto a quello che altri stanno preparando. Noi ci impegniamo nel presente per costruire un altro futuro e dire con decisione che sarà migliore 'La vita che verrà'. La vita che verrà è democrazia compiuta, è diritti pieni per tutti. È valore del lavoro e centralità dell'essere umano rispetto alle dinamiche del mercato e del profitto. La vita che verrà è rispetto del pianeta. È un sole che sorge o la stella più vicina al sole. Ma è certamente luce, contro il buio in cui vogliono condannarci".

Il programma dei lavori prevede l'inizio nel pomeriggio di venerdi 24 con la relazione del segretario Nicola Fratoianni, con gli interventi di ospiti ed esponenti politici nazionali, e l 'avvio del dibattito congressuale delle centinaia di delegati e delegate, che proseguirà nella giornata di sabato. I lavori si concluderanno nella tarda mattinata di domenica 26 novembre.





