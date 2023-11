Gaza: a Bari corteo per la pace, 'Palestina libera'

Una manifestazione per la pace in Palestina si è tenuta a Bari dove circa duemila persone (secondo gli organizzatori) hanno partecipato ad un corteo partito da piazza Diaz sul Lungomare che ha raggiunto piazza della Prefettura sul centrale corso Vittorio Emanuele. La manifestazione è organizzata dal comitato per la pace della Terra di Bari con la partecipazione della comunità palestinese di Puglia e Basilicata e di una cinquantina di sigle appartenenti a gruppi pacifisti, cattolici, sindacati che espongono bandiere della Palestina e della pace e scandiscono in coro slogan come "Palestina libera" e "Israele via via, Palestina terra mia". Nel corso della manifestazione si è tenuto anche un flashmob per rievocare i bombardamenti sulla striscia di Gaza.



