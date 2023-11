Conte, 'Proporremo una contro manovra con proposte concrete'

"Ieri finita la manifestazione del Pd mi ha fermato un giovane dicendomi: 'presidente io sono un cervello rientrato dall'estero con le vostre misure ora gli altri non rientreranno perchè non è più conveniente. Hanno tagliato quelle misure, allora io mi chiedo: come ti fai a definire patriottico? In manovra non c'è nulla per i giovani, le donne e le imprese. Noi ci ritroveremo a fornire una contromanovra, fare proposte emendative serie andando a generare risorse con una manovra reale e concreta a partire da misure generate dal taglio alle armi, dal ponte sullo Stretto, dagli extraprofitti". Lo ha detto Giuseppe Conte concludendo i lavori dell'assemblea M5s del Lazio.

"La situazione che attraversiamo è motivo di grande preoccupazione. In questo momento il governo ha confezionato una manovra blindata e non vuole discussioni uccidendo la dialettica parlamentare ma non vuole nemmeno che ci sia dibattito nel Paese e lo sapete perchè? Perchè è una sciagura. Noi non siamo quelli del 'no' a tutti i costi, noi abbiamo posizioni che vanno nel merito delle questioni. Con questa manovra mal costruita stiamo andando incontro al disastro. Non è una manovra nell'interesse del Paese, hanno dimostrato una pavidità ai limiti della codardia. Oggi scopriamo una manovra che taglia la sanità nel momento in cui anche con l'inflazione aumenta tutta. Drenano risorse dal pubblico per il privato e noi non lo possiamo accettare. Il governo ha smantellato il reddito di cittadinanza lasciando famiglie abbandonate a se stesse". Lo afferma Giuseppe Conte concludendo i lavori dell'assemblea del M5s del Lazio.

"Noi siamo una forza autonoma. Una forza che sta facendo un suo percorso. Lo ha sempre in autonomia e proseguiremo anche a tracciare una linea molto innovativa per la politica dell'intero Paese. Saremo sempre avanti, in trincea, a raccogliere le sfide. Però è chiaro che il dialogo col Pd è un dialogo che immaginiamo possa intensificarsi sempre di più". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte che oggi partecipa all'assemblea regionale del Lazio del Movimento.





