Calenda, 'Divisi da 5s-Pd sulla giustizia? Magari fosse solo su questo'

Con Pd e M5s distanza incolmabile sulla giustizia? Magari "fosse solo la giustizia. Transizione green e politica energetica, superbonus, politica estera (5S), reddito di cittadinanza, spese per la difesa, gestione dei migranti, politica industriale...". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, risponde al tweet di Enrico Costa per confermare ed ampliare la lettura del suo collega di partito che sancisce una netta separazione tra Azione, dem e pentastellati.

"Quanto tempo perderemo ancora prima di renderci conto che è ora di costruire un'alternativa che proponga un programma di governo ragionevole in grado di riconoscere la complessità delle cose? Abbiamo alle spalle 30 anni di rumore e politica contro che hanno portato il Paese al disastro, non c'è più spazio nè tempo per tutto questo". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda a Sky Tg24. "Io non sono contro la Meloni - ha aggiunto -, voglio una alternativa di governo alla Meloni" cioè "costruire un percorso che dica quello che vuoi, non quello che non vuoi".



