Circa 50 mila persone sono in Piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la manifestazione del Pd. E' quanto rendono noto fonti Pd. "La piazza è strapiena - viene aggiunto - e ancora stanno arrivando dei pullman".

Prima degli interventi c'è stato un breve saluto della segretaria Pd, Elly Schlein, ai manifestanti: "Grazie a tutte e a tutti per questa meraviglia partecipazione", ha detto Schlein affacciandosi sul palco.



