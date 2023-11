Foti, da Scholz sui migranti sonoro schiaffone a Schlein

Schlein "che dopo avere proposto di espellere dal Pse il partito del primo ministro albanese Rama - reo di essersi mostrato amico dell'Italia tanto da avere sottoscritto un accordo di collaborazione sul trattenimento dei migranti con terra albanese con il Governo Meloni - oggi prende un altro sonoro schiaffone, proprio dal socialdemocratico Scholz. Tempi duri per la leader dem, che sembra voler portare il PD fuori dal PSE. Che l'armocromista di fiducia le abbia consigliato di indossare ancora una volta quel rosso antico mai dismesso dai gruppuscoli della sinistra estrema europea?". Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, interpellato dall'ANSA in merito alle dichiarazioni del cancelliere tedesco sui migranti e l'accordo con l'Albania.

"Il cancelliere tedesco" aggiunge quindi Foti, fornisce dunque una "conferma, semmai ne avessimo avuto bisogno, della lungimiranza e della concretezza delle misure attivate dal governo Meloni per contrastare l'immigrazione clandestina".





