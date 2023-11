Conte, io per campo giusto, confermiamo il dialogo col Pd

"Io sono per il campo giusto e non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il paese, nulla di nulla, solo mortificazioni". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, arrivando alla manifestazione del Pd, in piazza del Popolo a Roma.

"Questa - ha aggiunto - è un'occasione per ribadire come col Pd e le altre forze di opposizione disponibili, lavoreremo per contrastare le politiche sbagliate di questo governo.

Attenzione, non possiamo adesso lasciarci distrarre dal governo fra Albania, riforma costituzionale: questa manovra - ha sottolineato - va contrastata in tutti i modi, che lascerà un'impronta negativa su famiglie e imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA