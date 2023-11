Colloquio Schlein-Conte a manifestazione Pd a Roma

Accoglienza calorosa per il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla manifestazione del Pd, in corso in piazza del Popolo a Roma. Il presidente M5s, che è entrato nel retroparco, è stato accolto da un applauso dei manifestanti che lo hanno visto arrivare. Dietro il palco, la segretaria del Pd Elly Schlein e Conte si sono intrattenuti alcuni minuti a parlare. Dopo il saluto, e prima di lasciare la piazza, Conte ha fatto 'capannello' con altri esponenti Pd: l'ex ministro Roberto Speranza, il capogruppo al Senato Francesco Boccia e l'ex ministro Dario Franceschini. Conte ha anche scambiato un saluto con Nicola Zingaretti.



