Spunta un emendamento di FdI su condannati negli enti locali

Spunta un emendamento al decreto anticipi a firma del senatore di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese che chiede di cancellare l'incompatibilità con incarichi nelle amministrazioni locali per chi ha subito una condanna, anche non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato o la concussione. M5s e Pd insorgono contro la norma che, accusa il capogruppo pentastellato in Senato, Stefano Patuanelli: "E' una salva corrotti". Poi il dietrofront di Pogliese che parla di un "errore materiale" nella stesura della proposta emendativa che "non risponde alla linea di FdI". "Li abbiamo beccati con le mani nella marmellata - dice il leader M5s Giuseppe Conte - la vergogna li ha sopraffatti e hanno dovuto annunciare il ritiro dell'emendamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA