Schlein, fermare l'esternalizzazione della gestione migranti

"In Italia abbiamo l'estrema destra al governo e dobbiamo continuare a combattere. Combattere per una missione di ricerca e soccorso europea, per fermare l'esternalizzazione della gestione della migrazione ai nostri confini". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando dal palco del congresso del Partito Socialista Europeo in corso a Malaga.

"La destra è brava solo a trovare nemici: i migranti, le donne gli attivisti climatici, e via dicendo. Noi invece siamo quelli con le soluzioni complesse ai problemi complessi. Loro non hanno bisogno di soluzioni perchè invece coltivano paure", ha spiegato Schlein. "Next Generation Eu è stata una grande idea fatta di investimenti per inclusione sociale ma anche per la transizione ecologica, quella la strada da seguire, servono strumenti come il Next Generation Eu e non tornare agli errori del passato come l'austerity", ha concluso la segretaria del Pd.





