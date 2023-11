"Senza l'artigianato e le piccole e medie imprese semplicemente non esisterebbe il Made in Italy, e l'Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze, qualità e innovazione che ci permette di essere conosciuti sui mercati internazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna. "Noi combattiamo l'evasione fiscale, quella vera, non quella presunta".





