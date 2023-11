Meloni: 'Il G7 in Puglia a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno'

Il G7 dei leader durante la presidenza italiana si terrà "dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d'Itria, a Borgo Egnazia". Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni negli 'Appunti di Giorgia'.



Poi parlando del premierato: "Questa riforma non serve a qualcuno ma a tutti, e lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando, senza però offrire argomenti seri, perché certo non possono dire la verità. Che si sono cioè abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro". "Voi - aggiunge rivolta idealmente agli italiani - cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario".



E sul protocollo di intesa con Tirana sui migranti, "prevede che l'Albania dia all'Italia le aree dove realizzare due strutture. Una sarà un centro di prima accoglienza al porto, e nell'area più interna ci sarà una seconda struttura sul modello dei Cpr", dice la premier definendolo "storico e totalmente innovativo"

Videomessaggio agli imprenditori di Confindustria

"Siamo convinti che stato e cittadini siano esattamente come un'azienda, più lavorano bene insieme, più saranno in grado di creare ricchezza". Lo afferma la presidente del consiglio Giorgia Meloni spiegando: "proprio sulla base di questa visione abbiamo costruito anche la manovra economica per il 2024". "Non avevamo molte risorse a disposizione - ha sottolineato - ma abbiamo scritto una legge di bilancio che vale 28 miliardi di euro, concentrata su misure espansive, che non disperde risorse ma si dà delle grandi priorità".

"Voi rappresentate l'interlocutore ideale per una politica seria". Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni si rivolge in un videomessaggio agli imprenditori di Confindustria Bergamo e Brescia, riuniti in assemblea unitaria a Palazzolo sull'Oglio, a metà strada tra i due capoluoghi. "Abbiamo superato il 1/o anno di legislatura e il lavoro che abbiamo da fare è ancora molto lungo", aggiunge sottolineando che "le porte di questo governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, spunti e soluzioni concrete ai problemi che abbiamo". "Sono certa e consapevole - conclude - che le vostre associazioni saranno protagoniste di questo cammino. Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani e nessuno come chi fa impresa sa quanto sia importante il rispetto per la parola data".

Videocollegamento all'assemblea della Cna

"Senza l'artigianato e le piccole e medie imprese semplicemente non esisterebbe il Made in Italy, e l'Italia non potrebbe contare sul patrimonio di conoscenze, qualità e innovazione che ci permette di essere conosciuti sui mercati internazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna. "Noi combattiamo l'evasione fiscale, quella vera, non quella presunta".





