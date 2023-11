Conte, da FdI un'altra salvacorrotti, schiaffo all'Italia

"Porte aperte ai corrotti nei Comuni.

Al Senato il partito di Giorgia Meloni ha presentato un emendamento che apre alla possibilità di stendere il tappeto rosso nelle amministrazioni locali a chi è stato condannato per reati contro la Pubblica amministrazione. Anche i corrotti e chi ha depredato i soldi di tutti per i propri vantaggi personali potranno quindi avere tranquillamente un incarico in una amministrazione locale". Lo scrive su fb il leader del M5s Giuseppe Conte che chiosa: "Un'altra salvacorrotti, un altro schiaffo all'Italia che crede nella legalità".



