Pressing del Pd su Meloni in Aula, si valuta un premier-time

Sono in corso valutazioni, a quanto trapela da fonti parlamentari, su un question time della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera. In queste ore è forte il pressing delle opposizioni per un premier-time. In particolare il Pd, nella riunione dei capigruppo di questa mattina, ha ribadito la richiesta che Meloni riferisca in Aula su vari temi di attualità, compresi, l'accordo con l'Albania sui migranti, le riforme e quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza.



