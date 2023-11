Stipendi in base al costo della vita.

La Lega ha presentato un disegno di legge "per dare la possibilità alla contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, di utilizzare il parametro del costo della vita, oltre a quelli già previsti per legge, nell'attribuzione dei trattamenti economici accessori ai dipendenti pubblici e privati". Ad annunciarlo il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama.



