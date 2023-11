Conte, intesa con Tirana costoso spot sulla pelle gli italiani

"E' incomprensibile che ministri come Salvini, Tajani e Piantedosi stiano zitti a recepire questo progetto che Meloni confeziona come deportazione di massa temporanea che ci costerà tantissimo, abbiamo letto oltre 80 milioni, 100 milioni di fondi di garanzia".Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte interpellato dopo le audizioni sulla manovra del Movimento. Dopo un mese in Albania i migranti saranno "riportati in Italia dove offriremo o asilo o un foglio di via perché non si riesce a rimpatriarli. E quindi si potranno" comunque "diffondere sul nostro territorio. L'ennesimo spot sulla pelle degli italiani, che però non sono stupidi"



