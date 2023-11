Consulta: fumata nera per l'elezione del giudice

Fumata nera per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune. Nella votazione di stamani non è stato raggiunto il quorum richiesto. Per far l'elezione era necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea; per gli scrutini successivi al terzo sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

La maggioranza richiesta era di 404 voti. Ha ricevuto voti (5) solo Francesco Paolo Sisto di FI. Due i voti dispersi, 429 le schede bianche, 28 le nulle. Servirà una nuova votazione, in data da stabilirsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA