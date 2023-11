Pd, governo mostri accordo con Albania, serve voto Camere

L'accordo con l'Albania è "illegittimo a livello nazionale e internazionale, inefficace come disincentivo" all'immigrazione illegale e "ininfluente per l'accoglienza: cambia solo che costerà molto di più". Lo afferma l'ex viceministro dell'Interno del Pd Matteo Mauri, sottolineando che "per prima cosa il governo deve rendere pubblico il testo, se c'è" e che "quelle norme devono passare dal parlamento italiano", perché "non è assolutamente vero" che bastano i due trattati internazionali di cooperazione già siglati in passato con Tirana.

"Prima - ricorda Mauri - ci avevano detto che le Ong erano 'pull factor', le hanno tenute meno possibile nel Mediterraneo e gli arrivi raddoppiati. Poi il governo ha detto che serviva il decreto Cutro, lo hanno fatto e gli arrivi sono comunque raddoppiati. Tutte queste scelte sono completamente inefficaci per bloccare gli arrivi, dovrebbero averlo capito".



