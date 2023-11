Meloni: 'L'accordo con Albania può diventare un modello per Ue'

L'accordo con l'Albania sui migranti annunciato ieri può diventare "un modello di collaborazione tra Paesi Ue e Paesi extra-Ue sul fronte della gestione dei flussi migratori". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Il Messaggero.

E' un'intesa "che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e si pone sostanzialmente tre obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale" aggiunge Meloni.

Per la segretaria del Pd Elly Schlein l'intesa "sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo". La segretaria dem lo ha detto, pur precisando di dover guardare ancora bene il protocollo, a Radio Capital. Giorgia Meloni, ha quindi aggiunto Schlin , dovrebbe piuttosto "convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere l'accoglienza, e non lasciare sola l'Italia".



