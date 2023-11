Mattarella a Seul, iniziata la visita in Corea del sud

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato stamani a Seul per una visita di Stato di tre giorni nella Corea del sud. A dargli il benvenuto nella Repubblica di Corea è stata l'ambasciatrice d'Italia Emilia Gatto.

Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, sarà in Asia per quasi una settimana. Infatti dopo la tappa in Corea del sud, che lo porterà anche al 38esimo parallelo al confine con la Corea del nord, il capo dello Stato si sposterà a Tashkent per colloqui politici con le autorità dell'Uzbekistan. Domani a Seul incontrerà il presidente coreano Yoon Suk-yeol.

Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori al Cimitero Nazionale di Seul e ha visitato il Museo Nazionale Coreano.



