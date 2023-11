Manovra: da domani ciclo incontri dei 5 stelle con le categorie

"Il Movimento 5 Stelle è determinato a contrastare una Legge di Bilancio che impone oltre 2 miliardi di nuove tasse, tagli alla Sanità, tagli alle pensioni e gravissime carenze su investimenti e misure per la crescita. A tal fine, a partire da domani pomeriggio - mercoledì 8 novembre - il Movimento 5 Stelle avvia con il Presidente Giuseppe Conte nella sede di Campo Marzio a Roma un ciclo di incontri con parti sociali e associazioni per ascoltare le voci delle varie categorie".E' quanto si legge in una nota.



