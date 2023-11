Youtrend, cresce tutto il centrodestra, centrosinistra a -22

Nell’ultima settimana sono cresciuti tutti i quattro partiti del centrodestra, che, se si rivotasse oggi, avrebbe 22 punti di vantaggio sulla coalizione di centrosinistra (erano meno di 18 alle elezioni del 2022). Ma i giudizi sul governo continuano a essere negativi secondo l’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24.

Si registrano variazioni minime per Fratelli d’Italia (29,5%, +0,1% in una settimana) e Forza Italia (6,0%, +0,1%), mentre fanno un salto più significativo Noi Moderati (1,8%, +0,3%) e Lega (9,5%, +0,3%). Il partito di Matteo Salvini raggiunge quello che è il suo massimo livello da quando Quorum/YouTrend monitora settimanalmente le intenzioni di voto (marzo 2023).

In totale il centrodestra raccoglie il 46,8% dei consensi. Si ferma a 24,8% il centrosinistra, guidato dal Partito Democratico (19,2%, -0,3%). L’Alleanza Verdi Sinistra (3,2%, -0,1%) si conferma davanti a +Europa (2,4%, +0,1%). Fra gli altri partiti di opposizione continua la discesa del Movimento 5 Stelle (14,2%, -0,2%), che raggiunge un nuovo minimo da quando Quorum/YouTrend misura settimanalmente le intenzioni di voto. Scendono anche Azione (4,2%, -0,3%) che rimane appena sopra la soglia di sbarramento delle elezioni europee, e Italia Viva (2,6%, -0,2%).

Sondaggio Youtrend

Tornano a salire i giudizi negativi sul governo: il 56% (+2%) ha un’opinione negativa sull’operato dell’esecutivo, mentre esprime un parere positivo il 37% degli intervistati. Stabile anche la fiducia nella maggior parte dei leader, con Giorgia Meloni (36%) e Matteo Salvini (23%) che perdono un punto ciascuno, mentre restano ai livelli di settimana scorsa Giuseppe Conte (35%), Antonio Tajani (24%), Elly Schlein (22%), Carlo Calenda (16%) e Matteo Renzi (12%).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA