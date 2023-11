Riforme:Lupi,opposizioni scendando da barricate e si confrontino

"La riforma costituzionale è un'occasione storica per rendere più moderna ed efficiente la nostra democrazia. L'elezione diretta del presidente del Consiglio aumenterà il potere di scelta dei cittadini e permetterà di sapere subito chi governerà il Paese, garantendo stabilità anche sullo scenario internazionale. Non si può aver paura del voto popolare e, al contrario di quanto afferma parte dell'opposizione, non c'è nessun rischio di deriva autoritaria, perché le prerogative del Presidente della Repubblica non verranno toccate e sarà potenziato il ruolo del Parlamento. Per questo invitiamo le opposizioni a scendere dalle barricate ideologiche ed a confrontarsi". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.



