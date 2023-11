Renzi, faremo agorà virtuale per raccogliere idee sulle riforme

"Come Italia Viva organizzeremo un appuntamento online - un'agorà virtuale - per parlarne e raccogliere dubbi e suggerimenti anche in vista degli emendamenti. Questa modalità dell'agorà virtuale sarà usata appena avremo costituito la cabina di regia e gli organi del partito, a partire dalla prossima settimana. Mi piace leggere quello che scrivete, anche quando non sono d'accordo. Mi piace confrontarsi insieme". Lo scrive Matteo Renzi, nella sua enews, parlando delle riforme costituzionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA