Cdm d'urgenza per dare cittadinanza alla bimba inglese incurabile

Il Consiglio dei ministri è stato convocato d'urgenza alle 14.15 per conferire la cittadinanza italiana a Indi Gregory, una bimba inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile, a cui l'Alta corte di Londra nei giorni scorsi ha negato la possibilità del trasferimento in Italia per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto delle macchine. Così potrà essere ricoverata al Bambino Gesù di Roma la piccola, alla quale altrimenti alle 15 italiane verrà staccata la spina.





