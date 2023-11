Premierato, Casellati: il testo non è blindato, ma le richieste siano coerenti

"Un testo non può mai dirsi 'blindato'", ma "le modifiche richieste devono essere coerenti con la riforma che abbiamo presentato. E l'approccio delle opposizioni non dovrà essere condizionato da pregiudizi". Lo ha detto il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, interpellata circa la possibilità di aprire un dialogo con le opposizioni sulla riforma costituzionale.

"In questo caso - aggiunge Casellati - visto che ho sempre fatto dell'ascolto il mio metodo, sarò certamente pronta a discutere, così come se ne potrà discutere in Parlamento che resta il luogo principe del dibattito politico e del confronto democratico".



