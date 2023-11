Meloni, attaccata da misogini che pensano non regga la pressione

"Quello che mi stupisce è la totale invenzione di liti con i miei alleati di governo. Ho letto miei virgolettati in cui insulto Salvini che non solo non sono stati mai pronunciati, ma nemmeno pensati. Quando leggo pezzi di rassegna stampa con Matteo e con Antonio Tajani, restiamo basiti. Capisco che alcuni giornali vogliono mandarci a casa: legittimo, ci mancherebbe. Quello che non è accettabile ed è estraneo a qualunque deontologia è mettere tra virgolette cose mai dette né pensate".

A sostenerlo è la premier Giorgia Meloni nel libro "Il rancore e la speranza" di Bruno Vespa, in uscita l'8 novembre per Mondadori-Rai Libri.

Niente Meloni nel bunker, dunque? Chiede Bruno Vespa. "Ma figuriamoci - risponde - per dimostrare quanto sia profondo il mio nervosismo, dicono: si confida con la sorella Arianna… Ha capito che grande notizia". "Sa qual è la verità? - osserva Meloni - Sono degli inguaribili misogini. Tentano di accreditare la tesi che la testa di una donna non può reggere di fronte alla pressione. Come quei legislatori che, fino a qualche decennio fa, ritenevano che le donne non potessero fare il magistrato perché, quando hanno il ciclo, non ragionano bene".

Alla domanda se le venga mai voglia ogni tanto di fare un rimpasto, Meloni ha risposto: "Mai. Voglio battere un altro record: finire la legislatura con lo stesso governo con cui l'ho iniziata. Sarebbe la prima volta nella storia repubblicana. Berlusconi è stato a Palazzo Chigi cinque anni, ma con due governi diversi. Realizzare una visione richiede del tempo. E io sono fiera di avere il tempo necessario".





