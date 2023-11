Sunak, l'intelligenza artificiale deve essere come un copilota

"So che c'è una certa ansia nelle persone su questo tema. Ma dobbiamo guardare all'intelligenza artificiale come a un copilota, che aiuta le persone a fare le cose più rapidamente, più che a uno strumento che sostituirà i lavoratori". Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, nella conferenza stampa finale dell'AI Safety Summit, rispondendo a chi gli domandava se i leader debbano essere più schietti sui rischi che l'intelligenza artificiale pone ai posti di lavoro.

Sunak ha poi sottolineato che l'AI "ha già creato 50mila posti di lavoro", e che se tecnologie come questa aumentano la produttività "sarà positivo per l'economia". Quindi, ha aggiunto, è necessario "focalizzarsi sull'educazione, in modo che le persone possano sviluppare le competenze necessarie".





