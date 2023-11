Il Papa, nelle guerre si distrugge la vita senza coscienza

"Io, guardando l'età di questi caduti, la maggioranza da venti a trenta, vite troncate, vite senza futuro qui, ho pensato ai genitori, alle mamme che ricevono quella lettera, 'signora, ho l'onore di dirle che lei ha un figlio eroe'. 'Sì, eroe, ma me l'hanno tolto'. Tante lacrime in queste vite stroncate". Così il Papa nella messa al Rome War Cemetery. "E non potevo non pensare alle guerre di oggi - ha proseguito -: anche oggi succede lo stesso, tante persone, giovani e non giovani, nelle guerre del mondo, anche quelle più vicine a noi, in Europa o fuori. Quanti morti! Si distrugge la vita senza coscienza di questo". "Oggi, pensando ai morti - ha aggiunto -, nella memoria dei morti e avendo la speranza, chiediamo al Signore la pace, perché la gente non si uccida più nelle guerre".

