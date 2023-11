Da oggi il nome di Berlusconi iscritto al Famedio di Milano

Da oggi il nome dell'ex premier Silvio Berlusconi è iscritto al Famedio di Milano, il pantheon dei cittadini che hanno dato lustro alla città. Insieme a lui altre 13 persone, uomini e donne che hanno reso grande Milano, sono stati iscritti nel Tempio della fama all'interno del Cimitero monumentale dove riposano anche le spoglie di Alessandro Manzoni.

La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che presiede la commissione del Famedio ha sottolineato nel suo discorso quanto la figura di Berlusconi sia stata "apprezzata ma anche criticata". "Con l'iscrizione al Famedio la nostra città rende merito al ragazzo dell'Isola, all'imprenditore creatore di decine di migliaia di posti di lavoro - si legge nelle motivazioni della commissione del Comune per le iscrizioni -, al leader politico e al segno indelebile lasciato dal suo talento visionario, così come dalla sua personalità strabordante, tanto apprezzati quanto criticati, ma senza alcun dubbio cruciali nella storia recente di Milano e dell'Italia".

Alla cerimonia tra i parenti dell'ex premier era presente il fratello Paolo Berlusconi, gli amici di una vita Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri. Presenti anche esponenti di Forza Italia come il senatore neo eletto al seggio che fu di Berlusconi a Monza, Adriano Galliani, suo amico di lunga data, la capogruppo al Senato Licia Ronzulli, il deputato Alessandro Cattaneo.



