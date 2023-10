Verso un decreto legge per il Piano Mattei in Cdm venerdì

Potrebbe arrivare venerdì in Consiglio dei ministri un decreto legge per il Piano Mattei per l'Africa. Il testo compare infatti all'ordine del giorno della riunione dei tecnici del preconsiglio, fissata per giovedì alle 11, insieme al disegno di legge per "l'elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri" e la "razionalizzazione del rapporto di fiducia". Sul tavolo anche un nuovo decreto attuativo della delega fiscale su concordato preventivo e accertamento tributario, oltre a due dlgs sulla disabilità.





