Pd, sulla Manovra faremo di tutto per far valere nostri diritti

"Si approva sempre la manovra prima di Natale, è sempre stato cosi' e lo si fa dentro un confronto democratico. Se lo si vuole evitare, faremo di tutto per far rispettare i nostri diritti in Parlamento. Ci auguriamo che i presidenti di Camera e Senato garantiscano il confronto parlamentare che è sempre stato un punto fermo in Italia". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia a margine delle controaudizioni dem sulla manovra.

La premessa è che "il Paese non è mai stato trascinato in esercizio provvisorio, non ce lo possiamo permettere. Se per loro andare veloci significa mettere la museruola al Parlamento io preferisco andare un po' piu' piano e salvaguardare l'esercizio democratico".



