Pd, ok a coordinamento opposizioni sulla Manovra

"Sul lavoro, a partire dal salario minimo, sulla casa, sulla sanità pubblica, la disabilità e l'ambiente faremo operazioni parlamentari di coordinamento con le altre opposizioni".

Lo annuncia il capogruppo del Pd in Senato Francesco Boccia a margine delle contro-audizioni del Pd. In particolare gli emendamenti sul diritto alla casa degli studenti "non possono essere di una sola parte politica" secondo Boccia, che invita anche la maggioranza a sottoscriverli.



