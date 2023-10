Iv-Azione, sul divorzio ancora nulla di fatto

Nuovo stop per il 'divorzio' tra renziani e calendiani al Senato: la giunta per il regolamento, convocata dal presidente Ignazio La Russa, ha rinviato al 7 novembre alle 13 la decisione sulla sorte del gruppo Italia viva-Azione. Dopo quasi due ore di riunione, il nodo che resta da sciogliere è su chi debba e possa entrare nel merito delle decisioni di un gruppo parlamentare, in questo caso di una parte (i renziani) che ha deliberato il cambio del nome, comportando di fatto la fuoriuscita degli altri 4 senatori di Azione. Sul caso non ci sarebbero precedenti parlamentari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA