Consiglio federale Lega promuove risultati su pensioni e lavoro

Dopo circa un'ora è terminato il Consiglio federale della Lega. Come riferisce il partito, "è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione politica nazionale e internazionale, partendo dalla manovra economica fino alla manifestazione organizzata contro il terrorismo e in agenda il 4 novembre a Milano. Salvini ha sottolineato i buoni risultati ottenuti dalla Lega sul fronte economico - continua la nota - a partire dal sostegno a stipendi e pensioni più basse, senza dimenticare la spinta per le infrastrutture e ha ribadito che la Lega manifesterà auspicando la de-escalation della crisi".



