Iniziato comitato ordine pubblico con Piantedosi a Barletta

È in corso in Prefettura a Barletta la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. All'incontro partecipano la prefetta Rossana Riflesso, il capo della polizia di Stato Vittorio Pisani, i capi delle Procure di Bari, Trani e Foggia- Roberto Rossi, Renato Nitti e Ludovico Vaccaro, i vertici dei comandi provinciali dei carabinieri, colonnello Massimiliano Galasso, della guardia di finanza, il colonnello Pierluca Cassano, della questura Roberto Pellicone, il presidente della Provincia di Barletta - Andria - Trani, Bernardo Lodispoto e i primi cittadini dei tre comuni capoluogo: la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e Amedeo Bottaro, sindaco di Trani.





