Di Segni, preoccupano slogan cortei e bandiera Israele rimossa

"Siamo preoccupati e consapevoli dei rischi per il clima crescente di intolleranza, per gli slogan antisemiti nelle numerose manifestazioni tenute in diverse città italiane, così come per la rimozione della bandiera di Israele, ma proseguiamo serenamente la vita ebraica in tutte le nostre istituzioni, con piena fiducia nel raccordo con governo e forze dell'ordine, come sempre avvenuto". Lo dice la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni.





