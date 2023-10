Da Norcia appello per la pace in Medio oriente e Ucraina

"San Benedetto è stato artefice di una cultura di pace e da Norcia mi piacerebbe che ripartisse questo messaggio e anche questa provocazione ai responsabili delle nazioni perché pensino e mettano in atto dei pensieri di pace": a dirlo è stato mons. Renato Boccardo, vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, a margine delle celebrazioni del settimo anniversario dal terremoto, pensando alle guerre in Medio oriente e in Ucraina.

"San Benedetto ci ha insegnato a stare insieme, ci ha insegnato a valorizzare le particolarità di ciascuno per un progetto comune e questo è quello che dobbiamo fare tutti insieme, sapendo che la pace non è proprietà privata dei responsabili delle nazioni, ma dipende da tutti, anche da noi che siamo lontani dai luoghi dei conflitti", ha aggiunto il presule. "Anche noi possiamo essere artigiani di pace" ha concluso monsignor Boccardo.



