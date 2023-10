Al via vertice fra leader a Palazzo Chigi su manovra e riforme

Non solo la manovra ma anche le riforme sono al centro del vertice fra la premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza, appena iniziato a Palazzo Chigi. Inizialmente erano previsti due momenti di confronto sui due temi, uno in mattinata e uno alle 16. Poi si è deciso di affrontare le questioni in un'unica riunione a cui partecipano anche il leader della Lega Matteo Salvini, quello di FI Antonio Tajani, e i centristi Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa.



