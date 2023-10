Giustizia: Nordio, 'trovato l'accordo sulla prescrizione'

"Abbiamo trovato un accordo di maggioranza sulla prescrizione non con le difficoltà che sono state raccontate". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all'assemblea nazionale di Azione.

Il ministro ha spiegato che la scelta è quella di "ritornare a quella che era la vecchia istituzione della prescrizione, rendendola come elemento che estingue il reato. Abbiamo seguito fondamentalmente le indicazioni della commissione Lattanzi".

Dunque, ha proseguito il Guardasigilli nel suo intervento all'Assemblea nazionale di Azione "abbiamo ricondotto la prescrizione a forma di estinzione del reato in termini ragionevoli, sia per quanto riguarda l'interesse dello Stato a punire sia per quanto riguarda l'interesse dell'indagato, anzi dell'imputato, a non trovarsi sotto processo".

I termini di prescrizione, "cioè i termini per i quali il reato si estingue - ha detto ancora - sono correlati a quello che è il massimo della pena edittale per il reato per il quale si parla. E in effetti sono stati aumentati questi termini, per cui oggi sarà molto difficile che i reati si prescrivano anche dopo questa riforma".

"La ministra Cartabia è stata una buona ministra della Giustizia e molte cose, una delle ragioni per cui adesso la giustizia funziona meglio, riposano anche in provvedimenti presi da lei o diciamo da quel governo". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio ricordando tra l'altro anche il dato che per la prima volta il processo penale è sceso sotto i mille giorni. Miglioramenti che, ha aggiunto, "con i limiti che avevano dalla maggioranza parlamentare per cui l'acceleratore non si poteva spingere, mentre adesso lo spingiamo". "Però alcune riforme, e proprio concrete - ha concluso - sono iniziate lì e noi abbiamo cercato di renderle ancora più efficaci".



