Schlein, manovra tradisce le promesse elettorali del Governo

"Questa è una manovra che vede il tradimento di tutte le promesse elettorali fatte dal governo di Giorgia Meloni. Siamo soprattutto impegnati a difendere e migliorare la sanità pubblica universalistica rispetto ai tagli che il governo sta facendo, che si traducono in tagli ai servizi alle persone, maggiore difficoltà delle regioni e allungamento delle liste d'attesa". Lo ha detto Elly Schlein oggi a Mestre (Venezia).

"Questo produce l'effetto - ha proseguito Schlein - che chi ha un portafoglio ben gonfio riesce a saltare le liste e andare dal privato, ma chi non ha questa possibilità sta rinunciando alle cure. Pensiamo ad un sistema sanitario nazionale che sia fatto invece su misura dei bisogni delle persone che da sole non ce la fanno a curarsi".

"Stiamo insistendo - ha quindi puntualizzato - sul tema del salario minimo, che tornerà presto in Aula grazie proprio all'impegno delle opposizioni che si sono unite su una proposta unitaria. Stiamo insistendo su misure che possano aiutare le famiglie che hanno visto eroso il proprio potere d'acquisto in questi anni, per effetto della crisi energetica in questi mesi e per effetto dell'alta inflazione. E' una manovra ingiusta soprattutto che non ridà slancio all'economia, che ne ha bisogno, e che non accompagna gli investimenti del Pnrr con un nuovo piano industriale che sia all'altezza delle sfide che il paese ha di fronte", ha concluso la leader Pd.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA