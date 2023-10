Renzi, Meloni smetta di fare la vittima, faccia la premier

"Io do un suggerimento alla Meloni, smetta di fare la vittima, inizi a fare la premier". Così, a margine dell'evento 'Volare Alto' in corso a Torino, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che attacca il governo: "Sta cambiando idea su tutto. Quando il governo ha preso il via, un anno fa, era l'anniversario della marcia su Roma e c'era chi ne temeva una nuova. Questi invece fanno la retromarcia su Roma", ironizza.

Per Renzi "quello che sta facendo il governo da un punto di vista formale è gravissimo: ha comunicato per bocca di Meloni e Salvini che la legge di bilancio è stata approvata il 16 ottobre. Oggi scopriamo che l'altro vicepremier, Tajani, ha detto che non è stata approvata. Nel frattempo - prosegue - cambiano gli articoli, le norme". E a questo proposito ricorda che "oggi abbiamo scritto al presidente della Repubblica perché si faccia carico di sottolineare come questo passaggio sia gravissimo". Renzi attacca poi il governo per l'aumento delle tasse. "Si vede che non c'è più Berlusconi - dice -, è la prima volta che la destra aumenta tutte le tasse. Quanto al tema pensioni dovrebbero chiedere scusa alla Fornero. Ma non sono credibili su tutto. Hanno cambiato idea su trivelle, Europa, Nato, pensioni. Su tutto. Tra un po' - conclude - Salvini finirà per fare il volontario in una Ong del Mediterraneo".



