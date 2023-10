Manovra: Mulè, se è da correggere ci saranno gli emendamenti

"Meloni ha detto che non ci saranno emendamenti alla manovra? Alcuni saranno indifferibili, se non necessari, se alla lettura definitiva della manovra che è in arrivo ci dovessero essere dei punti da correggere. Quindi gli emendamenti saranno presentati: non c'è nulla di male, non si tratta di sabotare la manovra". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervenuta a "L'Attimo fuggente" programma su Radio Giornale Radio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA