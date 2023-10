Fazzolari, cedolare al 26% è a tutela di famiglie e fuori sede

"L'aumento della cedolare secca al 26% sugli affitti brevi non è per fare cassa, è fatta a tutela di famiglie e studenti universitari. Applicare la stessa cedolare del 21% a chi affitta a famiglie o studenti e a chi invece affitta legittimamente il proprio immobile in ambito turistico non ha molto senso e ha contribuito a creare, soprattutto nelle grandi città, l'enorme carenza di case a disposizione di fuorisede e famiglie". Così il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari interpellato dall'Ansa a proposito della norma in manovra. "E' solamente una questione di buonsenso e che va incontro alle esigenze di studenti e famiglie".







