Mattarella, l'Onu non va criticato, va rafforzato

"Alle volte che ci si volge all'Onu con spirito critico, sottolineandone i limiti anzichè i successi, ci si dimentica che la capacità dell'Onu dipende dalla disponibilità degli Stati membri. Quindi occorre, secondo l'Italia, affermare con chiarezza che le Nazioni Unite sono e rimangono lo strumento più efficace per risolvere le tensioni e le controversie. Per questo l'Onu va rafforzato in tutti i modi possibili, anche con riforme che ne assicurino una maggiore capacità operativa". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale ai giovani funzionari di un programma congiunto tra Farnesina e Nazioni Unite.



