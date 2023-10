Widmann, 'abbiamo un problema di stabilità'

La soddisfazione dell'ex assessore alla sanità Thomas Widmann che si è presentato con la lista indipendente "Fuer Suedtirol mit Widmann", riuscendo ad imporsi con un seggio, è comunque contenuta.

"Abbiamo visto che la nostra offerta cristiano democratica di centro non è stata accolta come credevamo. Abbiamo visto che tanti cittadini e cittadine erano molto scontenti e questi voti sono andati a schieramenti estremi, anche questo si è visto. La strategia, anche della Svp, di creare una spaccatura invece di raccogliere tutte le forze del centro moderato per poi avere più stabilità, non è stata portata avanti, per questo adesso abbiamo un problema di stabilità e di trovare una giunta che dia stabilità", così Widmann.



