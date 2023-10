Sondaggio Youtrend, Fdi guadagna mezzo punto sulla Lega, scende M5s

Fratelli d’Italia sale al 29,8% (+0,2% in una settimana) nell’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTG24. Il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto sulla Lega (9,0%, -0,3%) dopo che nelle ultime settimane si era registrato un leggero riavvicinamento fra i due partiti. Nella maggioranza scende anche leggermente Forza Italia (6,1%, -0,2%), mentre recupera Noi Moderati (1,2%, +0,3%).



Nell’opposizione sale ancora il PD, che torna a ridosso del 20% (19,9%, +0,2%), mentre il Movimento 5 Stelle raggiunge il suo valore minimo da marzo, ovvero da quando Quorum/YouTrend svolge sondaggi settimanali per Sky TG24 (14,5%, -0,4%). Bene anche i partiti dell’ex Terzo Polo, Azione (4,2%, +0,6%) e Italia Viva (2,9%, +0,2%), mentre è in flessione Alleanza Verdi Sinistra (3,4%, -0,3%).



Continuano a essere negativi i giudizi sull’operato del governo. Solo il 36% degli intervistati ha apprezzato il lavoro dell’esecutivo (-1% rispetto alla settimana scorsa), mentre il 55% esprime un parere negativo (-1% rispetto alla settimana scorsa).



Fra i leader sale la fiducia in Giorgia Meloni (36%, +2%), ma anche negli altri leader della maggioranza, Tajani (24%, +1%) e Salvini (23%, +1%). Resta stabile Giuseppe Conte (34%), scende leggermente Elly Schlein (22%, -1%).

Sondaggio Youtrend, la fiducia nei leader

Riproduzione riservata © Copyright ANSA