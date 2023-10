Mattarella, serve sostegno fermo e costante all'Ucraina

"Abbiamo parlato della sciagurata aggressione della Russia all'Ucraina e della necessità che rimanga un sostegno fermo e costante a Kiev, sotto ogni profilo, perchè in questo modo si difende la pace". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella al termine di un incontro al Quirinale con il suo omologo finlandese Sauli Niinisto che si trova in Italia per una visita di Stato. Niinisto si è detto d'accordo sulla necessità di continuare a fornire un "forte sostegno" all'Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA