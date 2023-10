In vista della discussione della manovra in Parlamento "dovremo raccordarci con le altre opposizioni su emendamenti e proposte. Noi siamo disponibili a costruire una strategia comune". Lo ha detto Angelo Bonelli (Avs) a margine di un convegno sull'energia a Palazzo San Macuto. Per i verdi "la battaglia simbolo è mettere sul tpl i 12 miliardi che Salvini vuole dirottare sul Ponte sullo Stretto".





